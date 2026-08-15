Tomás Maimone brilló en China: oro en el ITF Open de Suzhou y ahora va por otro gran desafío

El marplatense se consagró campeón en la categoría hasta 70 kilos representando a la Selección Argentina y continuará su gira internacional en Corea del Sur.

Tomás Maimone volvió a demostrar toda su jerarquía internacional y se quedó con la medalla de oro en la categoría hasta 70 kilogramos del ITF Open de Suzhou, China, donde representó a la Selección Argentina. El marplatense, representante del Club River Plate de Mar del Plata y dirigido por el maestro Alejandro Yapuncic, tuvo una destacada actuación para subir a lo más alto del podio.

El logro adquiere todavía más relevancia por el nivel de competencia y por la experiencia que acumula el taekwondista marplatense a lo largo de su carrera. Maimone volvió a dejar en claro que es uno de los nombres importantes del taekwondo argentino y sumó una nueva consagración a un palmarés internacional que continúa creciendo.

Luego de la consagración en territorio chino, Maimone y la delegación argentina emprenderán viaje hacia Seúl, Corea del Sur, donde tendrán un nuevo desafío en un escenario emblemático: el legendario Kukkiwon, considerado la casa madre del taekwondo mundial. Allí, el marplatense buscará extender el gran momento que atraviesa.

La trayectoria de Maimone explica la importancia de este nuevo título. Fue campeón mundial en 2018 y 2022, mientras que en 2023 conquistó la medalla de oro en combate hasta 70 kilogramos en los Juegos Mundiales de Taekwondo ITF. Además, formó parte de la Selección Argentina que participó del Mundial de Barcelona 2025.