"Obras de la colección", la nueva muestra del Centro de Constructores

Fragmento de una de las obras que pueden apreciarse desde este viernes en el Centro de Constructores y Anexo

"Obras de la colección", es la nueva muestra del Centro de Constructores y Anexos (Av. Independencia 2249) que puede visitarse desde este viernes.

Se trata de una muestra que combina pintura y fotografía

Se trata de una colección conformada por donaciones de artistas marplatenses, artistas invitados y los Premios Adquisición de las dos bienales de pintura y la primera de Fotografía que pasaron a formar parte del patrimonio artístico del Centro de Constructores y Anexos.

La Colección Arte en el Centro, en permanente expansión, tiene como objetivo convertirse en un valioso aporte al panorama de la producción artística contemporánea con obras de destacados artistas de las diversas disciplinas de las artes visuales de Mar del Plata.

La muestra reune artistas contemporáneos

En esta oportunidad se expondrán trabajos donados y Premios adquisición que no estuvieron expuestos en la primera gran exposición de la colección realizada en 2014.

Los artistas marplatenses que participan de la muestra son: Claudio Acuña, Marcos Barrena, Alejandra Bratín, Cristian Dalgaard, Luis De luna, Juan Echeverría, Blanca Frías, Julio Fonzo, Anibal Giménez, Pablo Hansen, Eugenia Iturria, Claudia López Grillo, Luis Marzoratti, Ruben Muñoz Abril, Francisco Olivo, Mabel Pampín, Santos Pereyra, José Petroli, Elisa Pritzker, Nancy Puertas, Claudio Robles, Javier Rodríguez, Alejo Sanchez, Omar Sotelo y Daniel Tedeschi,

Se trata de una muestra que combina pintura y fotografía

Mientras que, los invitados son: Guadalupe Aparicio, Silvia Goltzman, Estela Pesenti, José Luis Soro, Alejandro Viladrich.

Además, en la muestra hay artistas premiados en bienales de pintura como Alberto Tenaglia, Carlos Del Río, Lorena Saffarano y Claudia Ecenarro y en la bienal de fotografía Rubén Sánchez y Andrea González Soto.