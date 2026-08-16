Tensión: robaron en una reconocida carnicería y dispararon a centímetros de un cliente

Al menos tres delincuentes violentaron en la noche del sábado una reconocida cadena de carnicerías de Mar del Plata y se llevaron parte de la recaudación. En las cámaras de seguridad del local quedó grabado el tenso momento.

Dos de los ladrones ingresaron al negocio, ubicado en la avenida Antártida Argentina y Ricardo Guiraldes, y a mano armada amenazaron al personal para que entregara el dinero de la caja.

En el local estaban esperando ser atendidos diferentes clientes, quienes se vieron inmersos en la tensa situación antes de que los delincuentes emprendieran la huida.

Ante las amenazas y violentas insistencias de los ladrones, la cajera de la carnicería accedió a darle algo de dinero y no conforme con ello, uno de los delincuentes levantó los billetes del piso y disparó hacia el mostrador.

Afortunadamente el disparo no alcanzó a ninguna persona, pero pasó a centímetros de uno de los clientes, quien asustado se agarró de la panza, lugar donde la bala le rozó, y fue asistido por los demás clientes.

Tras ello, los asaltantes se dieron a la fuga rápidamente y por el momento no pudieron ser capturados ni identificados por las autoridades. Los vecinos advirtieron a 0223 acerca de un aumento de los robos a los comercios de la zona durante los últimos meses, aunque la inseguridad se extiende a lo largo y ancho de la ciudad, indiferentemente de los barrios.