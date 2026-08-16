Un reconocido conductor de radio murió tras ser atropellado por un colectivo

Un trágico accidente ocurrido el jueves por la tarde en pleno centro de Córdoba terminó con la vida del reconocido periodista Salomón “Lalo” Wainberg. El hombre de 71 años fue embestido mientras cruzaba por una senda peatonal por un colectivo de la línea 28 que giraba hacia el bulevar en dirección a Patio Olmos.

Tras el impacto, Wainberg sufrió un severo traumatismo de cráneo que le provocó la muerte al día siguiente en el Hospital de Urgencias de la ciudad. La investigación judicial está a cargo del fiscal Ernesto de Aragón, quien decidió modificar la carátula inicial de “lesiones culposas” a “homicidio culposo” debido a las circunstancias del hecho.

En el cruce de Illía y Chacabuco, una unidad de la línea 28 dobló imprevistamente y atropelló a Wainberg

Una testigo presencial brindó detalles fundamentales para el avance de la causa. Según relató, el periodista cruzaba correctamente por la senda peatonal cuando el colectivo realizó una maniobra inesperada y fatal. “Vi que venía el colectivo, dobló bastante abierto y lo llevó puesto como venía. Yo no daba crédito a lo que vi”, afirmó la mujer, quien también destacó la aparente falta de reacción del conductor.

La testigo describió que el colectivo circulaba por el carril derecho de la mano izquierda del bulevar y que el giro del vehículo fue sorpresivo. “Es raro que no haya frenado. La prioridad es del peatón. Tal vez venía muy rápido”, agregó, aportando elementos clave para la investigación.

Salomón Wainberg fue una figura emblemática en la comunidad judía y en la radio de Córdoba durante más de tres décadas. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Nacional de Córdoba, ejerció como periodista y locutor nacional, dedicando gran parte de su carrera a difundir la historia, cultura y actualidad del pueblo judío, así como temas vinculados a Israel y Medio Oriente.

Salomón “Lalo” Wainberg tenía 71 años y una extensa trayectoria en los medios de comunicación cordobeses.

Junto a Ana Nélida “Lita” Sued, condujo durante más de 30 años el programa Kol Hashalom (La Voz de la Paz) en LV2 AM, un espacio dominical que se consolidó como referente para abordar asuntos culturales, sociales y de actualidad relacionados con la comunidad judía en la provincia.

El programa se caracterizó por su compromiso contra el antisemitismo, el racismo y cualquier forma de discriminación, promoviendo la paz, la memoria y la libertad de pensamiento. Sued recordó que “Lalo ponía alma, corazón y vida en este programa. Siempre fue su pasión hacer este programa. Siempre hicimos de este espacio un mensaje de paz”.

Desde LV2 expresaron profunda consternación por la pérdida de Wainberg. Vicky Tione, coordinadora general de la emisora, destacó que apenas el miércoles anterior, durante el aniversario de la radio, Lalo y Lita compartieron su alegría por seguir formando parte del proyecto y sus planes futuros.