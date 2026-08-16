Círculo volvió a sumar de visitante y sigue con vida

Aman fue el más peligroso de Juventud, pero perdió casi todos los duelos con la sólida defensa otamendina.

Si bien lo más importante es ganar, de visitante no hay que perder. Y Círculo cerró la durísima gira que tuvo con dos partidos en cinco días lejos de casa con dos empates que demuestran que defenderá con uñas y dientes la permanencia. El equipo de Duilio Botella, una vez más, pudo traerse algo más, pero el 0 a 0 contra Juventud Unida Universitario en San Luis tampoco estuvo mal.

El Papero paga la falta de contundencia. Las que genera no las puede convertir y, después, no son tantas las veces que le llegan porque encontró un equilibrio que lo convirtió en un equipo sólido. En la etapa inicial,las dos mejores fueron del "Rojo". Primero Ojeda cruzó justo cuando Juárez iba a definir, y en la otra Grahl asistió a Campagnaro que remató alto. Del otro lado, apenas un avance que Rojas cortó cuando Aman quería disparar.

En el complemento no cambió demasiado la tónica y siempre fue el más rotagonista con la pelota la visita. Martín Gómez casi firma la ley del ex cuando capturó un rebote y le sacó pintura al caño de Lucero. De a poco, Juventud Unida empezó a acercarse, sin claridad, pero se metía en campo rival. Un remate de Aman que controló bien Fernández fue lo más peligroso, porque después apostó a centros que encontraron la firmeza de la última línea.

A poco del final, incidentes en la tribuna hicieron que el partido estuviera detenido más de 10 minutos y se enfriara. Al regreso, con 12 de adición, no pasó demasiado y terminaron repartiendo puntos.

Síntesis

Juventud Unida U. (0): Julián Lucero; Juan Rosales, Gabriel Ojeda, Juan Benenatti y Lautaro Figueroa; Cristian Chavarría, Julián Gómez, Lautaro Pérez y Facundo Noguera; Francisco Aman y Lautaro Lucero. DT: Alexis Matteo.

Cambios: ST 8' Eber Garro y Juan Amieva por Gómez y L.Lucero, 22' Valentín Roldán por Pérez, y 30' Alan Sosa y Martino Dorato por Noguera y Aman .

Círculo Deportivo (0): Pedro Fernández; Facundo Rojas, Julián Vílchez, Jano Martínez y Simón Buscaglia; Joaquín Bassani, Francisco Grahl, Ramiro Banchio y Marco Campagnaro; Ciro Rius y Rodrigo Juárez. DT: Duilio Botella.

Cambios: ST 9' Martín Gómez y Vicente Barberini por Bassani y Rius, 22' Branco Castelli y Rodrigo Torres por Banchio y Campagnaro.

Goles: No hubo



Árbitro: Jorge Etem.



Estadio: "Mario Sebastián Diez", de San Luis.



