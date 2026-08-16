A Alvarado sólo le faltó el gol pero sigue invicto en la Zona Campeonato

Alvarado continúa mostrando un buena actualidad y, si bien le faltó algo de juego por la ausencia de Santiago Gutiérrez, generó las mejores ocasiones y mereció traerse algo más de Bahía Blanca donde igualó sin goles con Villa Mitre, por la cuarta fecha de la Zona Campeonato del Torneo Federal A.

De entrada, el "torito" mostró sus credenciales, le sacó la pelota al local y generó peligro con un rebote que le quedó a Makarte y metió un derechazo que le "viboreó" y sacó Mazza hacia un costado. Castellano ganaba más de lo que perdía, Pérez desnivelaba por la izquierda y Sosa era un peligro permanente. Si bien no abundaron las ocasiones de peligro, siempre pareció más incisivo el equipo marplatense.

Cochas metió mano para ver si podía emparejarlo en el medio y lo hizo, pero casi no inquietó a Bilbao. Por el contrario, Pérez exigió una notable respuesta de Mazza a un zurdazo que se le clavaba en el primer palo.

Con los cambios en el tramo final, también lo pudo ganar Alvarado. Cervera, que volvió de una lesión, tardó mucho en definir una chance inmejorable y Miori nunca pudo terminar de rematar entre el punto penal y el área chica.

El 0 a 0 tuvo gusto a poco pero no le cayó mal a un equipo que sigue invicto y que consiguió un triunfo y un empate, hasta el momento, en las dos salidas de Mar del Plata.



