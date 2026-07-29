Quini 6 sortea 3 millones de dólares libres de impuestos en su aniversario el 9 de agosto

El próximo 9 de agosto, el Quini 6 realizará su sorteo extraordinario aniversario con un premio sin precedentes de 3 millones de dólares libres de impuestos bajo la modalidad Sale o Sale, que asegura la entrega del monto sin deducciones.

La Lotería de Santa Fe confirmó que este sorteo especial conmemorará los 38 años desde el nacimiento del Quini 6, que se lanzó originalmente el 7 de agosto de 1988. Este evento pretende celebrar casi cuatro décadas de historia con una cifra excepcional que reafirma la popularidad y el liderazgo del juego en Argentina.

Daniel Di Lena, Vicepresidente Ejecutivo de Lotería de Santa Fe, destacó: “Generación tras generación, millones de familias en todo el país eligen Quini 6 con la ilusión de convertirse en millonarios y nosotros creemos que es eso, lo que lo convirtió en un verdadero clásico nacional de los juegos de azar”. Añadió que la propuesta de un premio en dólares y libres de impuestos busca impactar positivamente en las ventas del producto.

Con motivo de un nuevo aniversario, Quini 6 realizará el 9 de agosto una edición especial bajo la modalidad sale o sale

Este sorteo se comercializa en todo el país, excepto en Tucumán, a través de las redes oficiales de agencias provinciales, lo que garantiza su alcance federal. Con más de 2.7 millones de tickets vendidos semanalmente, el Quini 6 mantiene su vigencia como el juego poceado más vendido del país.

Di Lena resaltó además la importancia de la creatividad para adaptarse a los contextos actuales: “el desafío de ofrecer un premio de 3 millones de dólares apunta justamente a fortalecer ese posicionamiento”.

El Quini 6 celebra su 38 aniversario con un pozo extraordinario de 3 millones de dólares libres de impuestos

La modalidad Sale o Sale garantiza que el premio no quede vacante, lo que convierte a este sorteo aniversario en uno de los eventos más destacados del año para el sector de juegos de azar en Argentina.

Desde la organización recuerdan la importancia de jugar con responsabilidad y que está prohibida la venta a menores de 18 años. Las bases y condiciones completas se encuentran disponibles en el sitio oficial www.loteriasantafe.gov.ar.