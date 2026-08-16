“Sin prestadores, no hay prestaciones”: profesionales de discapacidad crearon una asociación en Mar del Plata

Después de cuatro años de organización y lucha iniciados en 2022, Prestadores Unidos Mar del Plata se constituyó formalmente como la Asociación Civil de Servicios para la Discapacidad y la Inclusión (Aspredis), en medio de una crisis que continúa afectando a profesionales, familias y personas con discapacidad.

La nueva entidad cuenta con personería jurídica reconocida por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires y Matrícula N.º 302026. Sin embargo, para sus integrantes, la personería jurídica “no es el punto de llegada”, sino “una herramienta para construir representación”.

Tras cuatro años de organización y reclamos, Prestadores Unidos se constituyó formalmente como ASPREDIS.

Durante estos años, Prestadores Unidos visibilizó las dificultades de quienes sostienen diariamente las prestaciones: “honorarios insuficientes, demoras en los pagos, falta de autorizaciones, recortes de prestaciones e incumplimientos”. Según remarcaron en un comunicado, los pagos pueden demorarse “60, 90 días o más tarde”, mientras que el valor de los honorarios queda cada vez más lejos de los costos reales del trabajo.

Una voz propia para quienes sostienen las prestaciones

De acuerdo a lo expresado, Aspredis busca fortalecer y representar a profesionales, prestadores y equipos vinculados con discapacidad, además de promover “la capacitación, la formación continua, la investigación, la producción y difusión de conocimiento, el desarrollo de proyectos y la participación activa en los debates públicos e institucionales del sector”.

La nueva entidad cuenta con personería jurídica reconocida por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires.

La asociación sostiene que defender las condiciones de trabajo de los prestadores “no es solamente una cuestión laboral o económica”. Cuando un profesional no puede sostener su trabajo, una prestación se interrumpe o un equipo deja de poder trabajar, “también se pone en riesgo la continuidad de los apoyos que necesitan las personas con discapacidad”.

Por eso, desde Aspredis plantearon una pregunta que consideran necesario instalar: “¿Quién cuida a quienes sostienen las prestaciones?”. Para los profesionales que integran la organización, la respuesta comienza por la organización colectiva y por la posibilidad de contar con una institución que represente sus intereses.

“Cuatro años después de comenzar a caminar juntos”, los prestadores de Mar del Plata decidieron dar un paso más: “dejar de ser solamente quienes reclaman y convertirse también en una institución con representación propia”.

El mensaje que sintetiza esta nueva etapa es claro: “Sin prestadores, no hay prestaciones; y sin prestaciones sostenidas, no hay sistema de discapacidad que pueda garantizar derechos”.