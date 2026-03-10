Emoción total: alumnos santiagueños de escuelas rurales viajaron a Mar del Plata y cumplieron su sueño de conocer el mar

Los jóvenes se hospedan en el Hotel Brunetti, cuya dueña Ana María cedió sus instalaciones para que tuvieran donde hospedarse.

Un grupo de alumnos de escuelas rurales provenientes de Santiago del Estero viajó este lunes a Mar del Plata y vivió una emocionante experiencia al tener contacto con el mar por primera vez.

Se trata de quince estudiantes de entre 13 y 14 años que asisten a instituciones del Departamento santiagueño de Avellaneda, quienes mediante una acción solidaria pudieron concretar el sueño pendiente de conocer el agua marplatense.

Los adolescentes se encuentran alojados en el Hotel Brunetti, ubicado en La Rioja al 1250, cuya dueña Ana María cedió sus instalaciones para que tuvieran donde hospedarse, incluso ofreciéndoles desayuno y comida.

El viaje fue organizado por la asociación civil sin fines de lucro “Presente Escuelas Rurales”, con asiento en La Plata, y quienes la integran viajan anualmente a realizar donaciones y brindar asistencia y servicios -como medicina rural- a la ciudad de donde son oriundos los chicos.

De acuerdo a las imágenes compartidas por la organización, los jóvenes visitaron las playas de La Perla, se bañaron en el agua salada y disfrutaron con una sonrisa de oreja a oreja su primer encuentro con la arena y las olas.

Su estadía en Mar del Plata se extenderá hasta este viernes y hasta entonces desarrollarán diversas actividades para conocer de punta a punta las bellezas que ofrece la ciudad.

"¡Los sueños se hacen realidad! Gracias a infinita cantidad de gente que lo hizo posible. Gracias Mar del Plata por recibirnos con los brazos abiertos", indicaron desde la entidad en una publicación de Instagram.