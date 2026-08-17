Nuevo estacionamiento medido: más de 9 mil marplatenses se sumaron al sistema en un mes

A un mes del nuevo sistema de estacionamiento medido, ya son 455 mil los usuarios registrados

El nuevo sistema de estacionamiento medido de Mar del Plata cumplió un mes de funcionamiento y, desde su puesta en marcha el pasado 13 de julio, se incorporaron 9.212 nuevos usuarios.

Según datos aportados por el Municipio y la empresa encargada del servicio a 0223, el sistema cuenta actualmente con 455.485 usuarios en total. La cifra contempla el universo de usuarios registrados en la plataforma, mientras que los nuevos registros desde el cambio de sistema representan poco más de 9.000 personas.

Más de 9.000 usuarios se sumaron en un mes

La nueva modalidad comenzó a funcionar el 13 de julio y reemplazó al sistema anterior por una plataforma completamente digital. El cambio incorporó la aplicación SEM Mobile, que permite gestionar el estacionamiento directamente desde el celular.

Una app para estacionar, pagar y consultar el saldo

A través de la aplicación, los conductores pueden iniciar y finalizar el estacionamiento, consultar el saldo disponible, comprar crédito y revisar el historial de movimientos. También permite transferir saldo entre usuarios, recibir notificaciones, consultar el mapa de las zonas alcanzadas por el estacionamiento medido y localizar los puntos de venta habilitados.

El nuevo sistema permite pagar por períodos de 15 minutos

Además, el sistema puede utilizarse desde una computadora a través del sitio mdq.estacionar.ar, con funciones similares a las disponibles en la aplicación.

Uno de los cambios: el fraccionamiento cada 15 minutos

Una de las modificaciones incorporadas con el nuevo sistema es la forma de calcular el tiempo de estacionamiento. Una vez cumplida la primera hora, el cobro se realiza en fracciones de 15 minutos, lo que permite ajustar el pago al tiempo efectivo utilizado.

El estacionamiento se activa directamente desde el celular

También se modificó el funcionamiento del saldo: fuera del horario del estacionamiento medido deja de descontarse automáticamente.

Otra de las principales novedades está vinculada con la fiscalización. Los inspectores cuentan con un sistema electrónico que permite verificar, a través de la patente del vehículo, si el estacionamiento se encuentra activo. En caso de una primera verificación sin estacionamiento vigente, se otorgan 10 minutos para que el sistema registre la activación. Transcurrido ese tiempo, puede confeccionarse la infracción correspondiente.

El cobro se realiza en fracciones de 15 minutos después de la primera hora

El nuevo esquema incorporó además la posibilidad de abonar las infracciones durante las primeras 24 horas desde la confección del acta. l pago puede realizarse desde la propia aplicación, en los puntos de venta habilitados o mediante el código QR disponible en la cartelería de la vía pública. Después de ese plazo, la multa pasa al Juzgado Municipal de Faltas.

Cuándo funciona el estacionamiento medido

Actualmente, durante el período de invierno, el sistema funciona de lunes a sábados de 8 a 20. A partir del 16 de diciembre y hasta el 15 de marzo, por la temporada de verano, el horario se extiende de 8 a 23.

La aplicación reemplazó al antiguo sistema de estacionamiento medido

Con el primer mes de funcionamiento cumplido, los 9.212 nuevos usuarios registrados desde el cambio permiten tener una primera fotografía de la adaptación de los conductores al nuevo sistema digital que modificó la forma de estacionar, pagar y controlar el servicio en las calles del centro marplatense.