"Con mucho ruido, como siempre te gustó": así fue la despedida del adolescente baleado

Luego de una noche intensa que incluyó el incendio y la posterior explosión de un vehículo en Villa La Palangana, las miradas estaban puestas en el velorio y el traslado del cuerpo de Sebastián Nazareno García, a pocas cuadras del lugar.

El adolescente de 16 años baleado el pasado domingo en el barrio Regional por un comerciante, fue despedido este lunes en una funeraria de la avenida Arturo Allió (ex 180) y Falucho, donde su padre lo desligó de los hechos de violencia ocurridos durante la madrugada. "No tuvo nada que ver", aseguró a los medios.

A partir de las 10 (cuando terminó el velorio) se trasladaron en caravana al Cementerio Parque para despedir sus restos

Familiares y amigos se acercaron al lugar, y se movilizaron con motos para "hacer todo el ruido posible", según comentaron a 0223 para homenajear a Sebastián "como le gustaba".

A partir de las 10 (cuando terminó el velorio) se trasladaron en caravana al Cementerio Parque para despedir sus restos, pasando por su barrio y la casa de su abuela. Con una ceremonia más íntima que tamnién incluyó el ritual con las motocicletas, y que fue transmitido por redes sociales, su hermana dedicó unas palabras: "Hoy me toca despedirte con mucho ruido, como siempre te gustó. Me quedo con todos los recuerdos en mi corazón".

"Sólo los que te conocíamos sabíamos qué persona eras. Antes de juzgar a una persona por su portada vean las situaciones porque todos somos buenos para juzgar pero nadie se pone en los zapatos de la persona que lo perdió. Necesitamos ser más humanos y enteder el sufrimiento que estamos pasando", añadió.

Familiares lo defendieron en redes sociales.

A la par, el comerciante acusado de mató de tres balazos al adolescente se negó a declarar en Tribunales y fue trasladado nuevamente a la alcaidía penitenciaria de Batán. El hombre de 36 años se entrevistó con un abogado particular y no quiso dar su versión de los hechos ante la fiscal Constanza Mandagarán que le imputa los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, lesiones graves y portación ilegal de arma de guerra atenuada.

Apenas finalizada la presentación en la Unidad Funcional de Instrucción N°4 , el abogado Gonzalo La Mensa solicitó que el comerciante reciba atención psicológica en la alcaidía penitenciaria de Batán.