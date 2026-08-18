Inesperado: seis chicos encontraron un pez espada de tres metros en la Escollera Norte

Con la intervención de Prefectura, los chicos lograron devolverlo al mar.

Seis chicos que se encontraban en la Escollera Norte de Mar del Plata se encontraron con un enorme pez espada de aproximadamente tres metros de largo y unos 80 kilos. Se trata de una especie que habitualmente se desplaza en aguas abiertas y que no suele acercarse tanto a la costa.

El ejemplar les llamó la atención por sus dimensiones, pero también por su estado. Según relataron, estaba muy débil y casi sin fuerzas, como si hubiera perdido el rumbo y terminado allí en consecuencia.

Los jóvenes dieron aviso a las autoridades para saber cómo proceder y fue entonces que intervino la Prefectura Naval. Tras tomar conocimiendo de lo acontecido, los efectivos indicaron que lo mejor era devolver el pez al agua.

Entre los seis chicos consiguieron acercarlo nuevamente al mar y lograron liberarlo para que pudiera regresar a su hábitat natural.

La inesperada presencia de un pez espada en la costa de Mar del Plata

El hallazgo sorprendió especialmente por tratarse de un pez espada, ya que es un animal que suele habitar zonas de mar abierto y que por sus características no es habitual encontrarlo sobre la costa.

El ejemplar tendría entre 15 y 16 años, una edad considerable para una especie de grandes dimensiones. Aunque se desconoce qué circunstancias lo llevaron a ese punto de la costa, su evidente debilidad hizo que la intervención rápida fuera fundamental.