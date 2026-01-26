Video: un marplatense celebró a lo grande el Día del Pescador y atrapó una corvina de 22.700 kg
Ocurrió este lunes en la Escollera Norte y fue festejado por un grupo de pescadores que se encontraba en el lugar. “La gente venía y se sacaba fotos. Nunca pesqué algo así en mi vida”, relató el hombre.
Cada 26 de enero se conmemora en todo el mundo el Día del Pescador, cuya fecha está ligada a la figura de San José, considerado patrono de los pescadores en la tradición cristiana y que este lunes tuvo un particular festejo en Mar del Plata.
Roberto Di Giovanni (64) es un marplatense que desde los 10 años comenzó a pescar acompañando a su padre, Aquiles (95). Hace unos días, el hombre le había prometido pescar a su progenitor “algo bueno” y homenajear a quien le había enseñado, entre tantas cosas, el oficio ancestral.
“Estoy de vacaciones en el laburo así que aproveché y fui a pescar: dos días estuve en la Escollera Sur y pesqué pejerreyes. Y hoy quería comer corvina así que me vine a la Norte a ver si tenía suerte. A las 5 estaba ahí. Hasta las 7 prácticamente no tuve ningún pique y después recién pude pescar dos corvinas rubias chicas. En eso, el viento comenzó a soplar de frente y la gente comenzó a irse. Quedamos pocos. En eso veo que afloja el nylon y cuando la voy a agarrar siento que venía pesado”, comenzó su relato Roberto.
Sin el dramatismo del Viejo y el Mar, de Ernest Hemingway pero con la dificultad que le demandaba la realidad, Roberto comenzó a recoger la línea. “A principio pensaba que era un chucho pesado pero cuando le vimos la cabeza, ahí me asombré. Y eso que adentro del agua no te das cuenta el tamaño hasta que lo sacamos. Era una corvina negra hermosa”, dijo, agregando en su historia a un muchacho que vio la escena y fue fundamental para sacar de entre las piedras a semejante pez.
“Yo solo, se me complicaba porque nadie estaba pescando con medio mundo. Justo un muchacho bajó y entre los dos y con la ayuda de la marea, lo subimos. La gente venía y se sacaba fotos. En más de 50 años de pescador, nunca me pasó algo así. Fue muy lindo. Hay mucho de suerte en todo y también, algo de práctica. Después lo cargué al auto y pasé por lo de papá, para que lo viera. Esta noche vamos a comer un buen filet y celebrar”.
