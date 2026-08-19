Confirman que el marinero fallecido era ucraniano: cómo fue el operativo

Desde la Armada Argentina confirmaron la nacionalidad del marinero fallecido este miércoles en altamar y brindaron detalles de cómo fue el operativo de rescate del cuerpo realizado frente a las costas de Mar del Plata.

Todo comenzó cuando el tripulante del buque mercante “Milos I” (con bandera de Malta), que se encontraba navegando con destino a Port Klang (Malasia), entró en emergencia médica el martes. La Armada Argentina, en su carácter de Autoridad Nacional de Búsqueda y Rescate Marítima, Fluvial y Lacustre, recibió una señal de alerta por parte del capitán del buque, ante el malestar generalizado de su Jefe de Máquinas.

El tripulante del buque mercante “Milos I” era el jefe de máquinas. Foto: Armada Argentina.

El caso fue asumido por el Centro Coordinador Mar del Plata que, luego de efectuar una radioconsulta médica, asesoró iniciar una serie de acciones de atención ante la patología y su repliegue lo más pronto posible a la costa más cercana.

Ante el agravamiento del cuadro médico, el Centro Coordinador dependiente de la Armada Argentina ordenó al patrullero oceánico ARA “Storni”, que se encuentra en aguas del Mar Argentino realizando el ejercicio Fraterno XXXIX, que se dirigiera en derrota directa e inmediata al “Milos I”. Previamente se evaluó la posibilidad de una aeroevacuación médica, operación que no pudo llevarse adelante por cuestiones de visibilidad.

La búsqueda tuvo un desenlace trágico durante la noche del martes, cuando la Agencia Nacional SAR, dependiente del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, recibió la confirmación del fallecimiento del tripulante de nacionalidad ucraniana.

"Desde el inicio del caso y durante el transcurso de toda la jornada, el Centro Coordinador Mar del Plata mantuvo contacto fluido con el capitán del buque mercante para asistir en la salvaguarda de la vida humana en el mar, de acuerdo con lo establecido en el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo", según indicaron desde la institución a 0223.

La búsqueda tuvo un desenlace trágico durante la noche del martes, cuando la Agencia Nacional SAR, dependiente del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, recibió la confirmación del fallecimiento del tripulante de nacionalidad ucraniana.

La Armada recibió una señal de alerta por parte del capitán del buque, ante el malestar generalizado de su Jefe de Máquinas.

Tras llegar a la zona donde se encontraba el buque Milos I, el ARA Storni comenzó a acompañarlo en su navegación hacia Mar del Plata. Finalmente, una vez frente al puerto y cumplidos los trámites administrativos correspondientes, el cuerpo fue desembarcado a las 12.46 de este miércoles.