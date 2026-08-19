Clausuraron una famosa galería y 10 cuevas de celulares robados

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desplegó un operativo contra la mafia de los celulares robados. En total, clausuraron 10 locales y una galería y secuestraron 75 teléfonos móviles, herramientas y repuestos ilegales.

Los operativos de los inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y la Policía de la Ciudad se realizaron en locales de la calle Corrientes al 2100, en Junín al 3003, en la Galería “La Juanita” de avenida Pueyrredón 9, en la Galería “La Internacional”, de Corrientes 2330, y en la galería comercial “La Recova” ubicada en Azcuénaga y Pueyrredón.

Esta es una de las zonas consideradas como de “Alta criticidad”, donde se concentran los negocios que reparan y revenden celulares usados y no pueden justificar su procedencia.

“Reventamos 10 cuevas de celulares robados en Once. Reitero por si a estos mafiosos no les quedó claro: o dejan de vender celulares robados o no vamos a dejar ni un local en pie. Ley y orden”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

En la galería “La Recova”, en Pueyrredón y Azcuénaga, se clausuró el local 47: secuestraron 22 celulares, 79 módulos y herramientas de soldadura. Los aparatos recuperados —entre ellos un iPhone, un Motorola G42 y un Samsung— tenían denuncias vigentes por robo ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

Incluso uno de los dispositivos fue secuestrado cuando una clienta llegó al negocio en pleno procedimiento para pedir su reparación: era robado. La Justicia dispuso la imputación de la mujer, y del encargado del establecimiento, un peruano de 44 años. La causa muestra cómo funciona el circuito de reventa de equipos y repuestos robados en la zona. Finalmente, esa galería, dedicada a la compraventa de celulares, fue clausurada.