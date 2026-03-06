Desalojan otro edificio usurpado hace 20 años

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) recuperó este viernes un edificio de dos pisos con terraza que estaba tomado desde hacía 20 años en San Cristóbal y que preocupaba a los vecinos porque se producían peleas, robos al voleo, discusiones entre los usurpadores por departamentos que no les pertenecían y hasta disparos de arma de fuego.

Según informaron las autoridades, "dentro del edificio de Cochabamba 2642, que funcionaba como un aguantadero, hallaron un chaleco antibalas con el logo de la Policía de la Ciudad que los ladrones suelen utilizar para simular operativos y engañar a sus víctimas".

El edificio está ubicado en Cochabamba 2642, barrio de San Cristobal.

El operativo estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad junto con personal de Emergencias, la Red de Atención y Guardia de Auxilio. El Gobierno porteño ya restituyó la posesión de más de 610 casas y edificios a sus verdaderos dueños en poco más de dos años, equivalente a 300 millones de dólares.

Se destacan entre los bienes recuperados la Casa Blaquier, en el casco histórico; el edificio de la avenida Olazábal al 3400 en Belgrano conocido como “Elefante Blanco”; la “Casona” de Costanera Sur; la “Galería del Terror” en Nueva Pompeya; un edificio en San Nicolás, en Tucumán al 1700, diseñado por Arturo Prins y propiedad del CONICET; una parte del Mercado de Bonpland y la “casa violeta” de Palermo.

Algunos de ellos estuvieron intrusados durante más de tres, cuatro y hasta cinco décadas. También durante la actual gestión fueron desalojados ex hoteles convertidos en refugios de delincuentes y donde se vendían drogas o se ejercía la prostitución en Constitución, San Telmo y Flores.