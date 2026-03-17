En el barrio porteño de Caballito, un hombre se convirtió en millonario sin saberlo tras haber ganado más de $1.069 millones en la Quiniela Poceada de la Ciudad. La noticia fue descubierta por casualidad una semana después del sorteo, cuando el apostador visitó una agencia para realizar una nueva apuesta.

Al solicitar que le revisaran algunos tickets anteriores de Loto Plus y Quiniela Poceada, la titular del comercio ubicado sobre la calle Neuquén al 1000, Lydia Gloggler, se percató de que uno de los comprobantes tenía un premio extraordinario. "Cuando ingresé al sistema y vi el monto, no lo podía creer", expresó la comerciante, quien inmediatamente informó al hombre: "Le dije usted es el que ganó los mil millones en la Quiniela Poceada".

La reacción del ganador fue de asombro total. Permaneció en silencio varios segundos intentando asimilar el dato y preguntó si el sistema realmente indicaba ese resultado y si el ticket correspondía a un premio tan alto. Según la agenciera, la incredulidad inicial se transformó en entusiasmo y alegría: "Estaba eufórico, algo shockeado". El hombre resumió su emoción con la frase: "Me lo merezco".

El ticket ganador fue comprado una semana antes del hallazgo, pero en una agencia diferente a la donde se enteró del premio. La jugada se realizó en el local de Raúl Vázquez, situado en Neuquén al 1500, a solo cinco cuadras del comercio donde se confirmó el premio.

Este premio corresponde a la modalidad de Quiniela Poceada, que funciona con la selección de ocho números entre 00 y 99. El resultado se determina con las 20 posiciones del extracto del último sorteo diario de la Quiniela de la Ciudad. La apuesta diaria tiene un valor aproximado de $1.300 y el pozo se acumula hasta que un jugador acierta la combinación ganadora, como ocurrió en este caso.

Además, el ganador recibió el pozo completo sin descuentos, lo que incrementó aún más la alegría por el inesperado premio.