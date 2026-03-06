Noche de las Hamburgueserías 2026: fechas, locales y descuentos imperdibles

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para la esperada Noche de las Hamburgueserías 2026, que tendrá lugar el viernes 6 de marzo. Más de 300 locales participarán ofreciendo combos con un 50% de descuento, en una propuesta pensada para los amantes de la gastronomía nocturna.

La iniciativa es organizada por el Ministerio de Desarrollo Económico a través de BA Capital Gastronómica y comenzará a las 19:00 horas, extendiéndose hasta el cierre de cada establecimiento adherido. La oferta incluye una hamburguesa, acompañamiento y bebida, aunque cada local define su combo específico, por lo que se recomienda consultar el menú disponible en el mapa virtual oficial del evento.

Como novedad, esta edición contará con dos patios al aire libre donde se podrá disfrutar de la comida con música y espectáculos en vivo. Uno estará ubicado frente al Planetario Galileo Galilei en Palermo y el otro en el Parque Los Andes, en Chacarita, ambos funcionando desde las 19:00 hasta la medianoche. Además, habrá food trucks que completan la experiencia gastronómica.

Entre los participantes destacados se encuentran cadenas reconocidas como McDonald’s, Mostaza, Burger King y Big Pons, junto a firmas artesanales de distintos barrios como The Food Truck Store, Mi Barrio, El Desembarco, Dean & Dennys, Frank’s Grill, Kiddo, La Choppería, Williamsburg, PIBÄ, Shivo’s, Temple y Weiss.

McDonald’s suma una promoción exclusiva para esta noche: quienes descarguen o ingresen a la app oficial y activen el código promocional NOCHE50MC, podrán acceder a un 50% de descuento en un McCombo Mediano Bacon Cheddar McMelt. Esta oferta estará disponible entre las 19:00 y las 00:00, aunque la disponibilidad puede variar según ciudad y stock, y está sujeta a los términos y condiciones de la aplicación.