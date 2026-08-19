Violencia digital en las escuelas: avanza un proyecto para prevenir el ciberacoso

Un proyecto de ley destinado a prevenir y abordar la violencia digital en las escuelas avanzó en la Cámara de Diputados bonaerense, donde la Comisión de Educación dio despacho a la iniciativa conocida como “Ley Ema”, que propone incorporar herramientas para detectar situaciones de ciberacoso y fortalecer la convivencia digital en las instituciones educativas.

La propuesta apunta a que las escuelas cuenten con mecanismos específicos para actuar frente a distintas formas de violencia que se producen o amplifican a través de redes sociales, plataformas y dispositivos digitales, con especial atención a niños, niñas y adolescentes.

El proyecto recibió el visto bueno en la Comisión de Educación de Diputados.

El proyecto propone criterios de aplicación para todos los niveles y modalidades del sistema educativo e incorpora la ciudadanía digital como un eje de formación para los estudiantes. La iniciativa busca fomentar un uso responsable de las tecnologías, resguardar la privacidad y la integridad de las personas y brindar a las instituciones herramientas concretas para prevenir y actuar frente a situaciones de violencia digital.

El avance de la iniciativa se produce en medio de un debate creciente sobre el impacto del ciberacoso y otras formas de violencia digital en las escuelas. En otras jurisdicciones también se analizan propuestas que incluyen capacitación docente, protocolos de actuación y mecanismos para preservar evidencia digital ante situaciones de acoso.

La iniciativa también apunta a fortalecer la capacitación y los mecanismos de intervención de las escuelas frente al ciberacoso.

El proyecto establece un marco específico para que las instituciones educativas puedan prevenir y abordar situaciones de violencia digital que involucren a estudiantes, tanto dentro como fuera del ámbito escolar cuando tengan impacto en la convivencia educativa. La iniciativa contempla acciones de sensibilización y capacitación destinadas a docentes, equipos directivos, estudiantes y familias, con el objetivo de brindar herramientas para reconocer conductas de hostigamiento, difusión de contenidos sin consentimiento y otras formas de agresión a través de medios digitales.

Además, la propuesta apunta a fortalecer los mecanismos de intervención frente a estos casos, promoviendo protocolos y pautas de actuación que permitan detectar tempranamente las situaciones de violencia y acompañar a quienes resulten afectados. El objetivo es que las escuelas no se limiten a intervenir cuando el conflicto ya se produjo, sino que cuenten con herramientas para trabajar la prevención y el uso responsable de las tecnologías y las redes sociales.