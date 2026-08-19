Robo piraña contra una camioneta de reparto: atraparon a cinco delincuentes

Un robo piraña protagonizado por siete jóvenes quedó registrado por las cámaras de seguridad en el barrio Coronel Dorrego. El grupo atacó a un hombre que se encontraba con una camioneta Ford de reparto y, tras el seguimiento realizado por el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), cinco de los presuntos involucrados fueron finalmente aprehendidos: cuatro menores de edad y un adulto.

Según se observa en el video, los siete jóvenes se abalanzaron sobre el vehículo en plena vía pública y, en pocos segundos, lograron apoderarse de la camioneta. La modalidad utilizada fue la conocida como robo piraña, en la que varias personas rodean y atacan simultáneamente a la víctima para concretar el asalto.

El hecho fue detectado este miércoles por un operador del Centro de Operaciones y Monitoreo del Municipio, que advirtió a través del sistema de videovigilancia el robo de la camioneta Ford de reparto.

A partir de las imágenes, los operadores realizaron un seguimiento del vehículo sustraído y lograron volver a localizarlo mediante las cámaras. Esa información permitió aportar datos precisos a los móviles policiales que se encontraban trabajando en la zona y orientar el operativo.

Los delincuentes sustrajeron mercadería.

En paralelo, efectivos policiales identificaron a parte de los sospechosos y secuestraron un cuadro de motovehículo con distintos dominios y un arma de fuego.

Como resultado del procedimiento, fueron aprehendidos cuatro menores y un hombre mayor de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

La intervención permitió recuperar información clave a partir del sistema de videovigilancia y coordinarla con el trabajo policial en territorio. Desde el Municipio destacaron que continúan fortaleciendo el monitoreo y la articulación con las fuerzas de seguridad para detectar hechos delictivos, realizar el seguimiento de los vehículos involucrados y facilitar una respuesta rápida.