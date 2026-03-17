Robó una camioneta, la siguieron por las cámaras y la detuvieron

La camioneta fue encontrada en el cruce de las avenidas Colón y Jara.

Una mujer que sustrajo una camioneta estacionada fue aprehendida el martes a la madrugada por personal policial gracias a los datos que dieron los operadores del Centro Operaciones y Monitoreo (COM) que siguieron el recorrido del rodado.

El hecho se inició en la zona de avenida De los Trabajadores y Diagonal Vélez Sarsfield, en jurisdicción de la comisaría quinta, donde un joven de 22 años dejó estacionada su camioneta Toyota Hilux de color blanco.

Tras el alerta, personal del Comando de Patrullas logró ubicar la camioneta en circulación, y desde el COM informaron que detuvo su marcha en el cruce de las avenidas Colón y Jara.

En ese sector, los efectivos procedieron a la intercepción del rodado y aprehensión de la conductora, una mujer de 33 años, quien había sustraído el vehículo momentos antes.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la formación de una causa por hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública y su traslado a Tribunales.