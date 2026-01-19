Los vecinos de San Carlos fueron escuchados y el Municipio realizó un operativo conjunto en el barrio

Vecinos se reunieron el jueves pasado con autoridades del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

Después de la reunión en la que vecinos del barrio San Carlos llevaron sus reclamos al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), el Municipio deserrolló un operativo conjunto entre el Emsur y el Emvial.

Como adelantó 0223, más allá de un refuerzo policial por la creciente ola de inseguridad en la zona, también insistieron en otras cuestiones relacionadas a las áreas mencionadas.

Por este motivo, personal municipal realizó trabajos de despeje de luminarias en distintos puntos del barrio, en respuesta a pedidos realizados a través del Departamento de Alumbrado.

También trabajó personal del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur).

Además, también intervinieron en terrenos con pastizales y limpiaron microbasurales, y llevaron a cabo tareas de reemplazo y reconversión de luminarias a tecnología LED en los tramos comprendidos entre la avenida Juan B. Justo, Paso, Güemes y Tucumán. Esta operatoria comprendió un total de 240 artefactos.