Dos detenidos por golpear a un vecino y tirarle piedras a la casa
Tienen 44 y 47 años. Se les formó una causa por lesiones y quedaron alojados en el complejo penitenciario de Batán.
Por Redacción 0223
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Un llamado al 911 que denunció un conflicto vecinal terminó con la aprehensión de dos sujetos de 44 y 47 años que atacaron a golpes a otro hombre y tiraron piedras a su vivienda.
Los oficiales llegaron a la zona de Nápoles y Luis Agote donde vieron a un hombre tendido en la vía pública con una herida en la cabeza por lo que solicitaron asistencia médica y apoyo policial para controlar la situación.
Allí confirmaron que el herido y otra persona habían agredido a un vecino que se encontraba en la dependencia policial radicando la denuncia. Ambos fueron trasladados a la Unidad Penal N°44 de Batán en el marco de una causa por lesiones y daños.
La víctima presentó lesiones de carácter leve e instó la acción penal que quedó a cargo del fiscal Fernando Berlingeri.
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