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Dos detenidos por golpear a un vecino y tirarle piedras a la casa

Tienen 44 y 47 años. Se les formó una causa por lesiones y quedaron alojados en el complejo penitenciario de Batán.

Dos hombres fueron aprehendidos.

19 de Agosto de 2026 19:51

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un llamado al 911 que denunció un conflicto vecinal terminó con la aprehensión de dos sujetos de 44 y 47 años que atacaron a golpes a otro hombre y tiraron piedras a su vivienda.

Los oficiales llegaron a la zona de Nápoles y Luis Agote donde vieron a un hombre tendido en la vía pública con una herida en la cabeza por lo que solicitaron asistencia médica y apoyo policial para controlar la situación.

Uno de los aprehendidos.

Allí confirmaron que el herido y otra persona habían agredido a un vecino que se encontraba en la dependencia policial radicando la denuncia. Ambos fueron trasladados a la Unidad Penal N°44 de Batán en el marco de una causa por lesiones y daños.

La víctima presentó lesiones de carácter leve e instó la acción penal que quedó a cargo del fiscal Fernando Berlingeri.

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