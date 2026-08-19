Rompió con un bate los vidrios del auto de la nueva pareja de su ex: la detuvieron

Una mujer de 29 años que usó un bate de béisbol para romper los vidrios del auto de la nueva pareja de su ex y la amenazó de muerte fue aprehendida el miércoles a la tarde por personal policial.

Tiene 29 años.

Los oficiales del Comando de Patrullas redujeron a la agresora en la zona sur de la ciudad luego de que dañara todos los cristales de un automóvil VW Fox.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría quinta desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la notificación de causa penal y el alojamiento en la Unidad Penal N°50 de Batán.