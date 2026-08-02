Giro inesperado en el futuro de Dibu Martínez: el marplatense ya tiene club para esta próxima temporada

Emiliano "Dibu" Martínez está cada vez más cerca de continuar su carrera en Aston Villa. Cuando todo parecía indicar que el arquero marplatense podía protagonizar uno de los grandes movimientos del mercado de pases europeo, la Juventus decidió no avanzar con su contratación debido al elevado costo de la operación. De esta manera, el campeón del mundo con la Selección Argentina se perfila para seguir en el club inglés, donde es uno de los máximos referentes y afrontará una nueva edición de la UEFA Champions League.

Según informó Fabrizio Romano, la dirigencia de la Juventus ya le comunicó a Aston Villa que no continuará con las negociaciones. La decisión había sido tomada internamente hace algunos días y terminó de confirmarse luego de evaluar que la cifra pretendida por el conjunto inglés, cercana a los 20 millones de euros, resultaba demasiado elevada para las posibilidades del club italiano en este mercado.

La noticia representa un alivio para Aston Villa y, especialmente, para sus hinchas. Desde su llegada en 2020, el arquero nacido en Mar del Plata se convirtió en un verdadero emblema de la institución gracias a sus actuaciones decisivas, su personalidad y el liderazgo que ejerce dentro del plantel. Con el paso de las temporadas, Dibu construyó un vínculo muy fuerte con los simpatizantes, que lo consideran uno de los grandes ídolos de la era moderna del club.

Además, la continuidad del marplatense le permitirá disputar nuevamente la UEFA Champions League con la camiseta de Aston Villa, uno de los grandes objetivos deportivos de la institución inglesa. El equipo que viene de ganar la UEFA Europa League en la última temporada, buscará consolidarse entre los protagonistas del fútbol europeo y volverá a apoyarse en la seguridad que transmite el arquero de la Selección Argentina bajo los tres palos.

Salvo un giro inesperado en el cierre del mercado de pases, el Dibu continuará escribiendo su historia en Aston Villa, el club donde se ganó el cariño de los hinchas a fuerza de atajadas, títulos y actuaciones inolvidables en la élite del fútbol europeo.