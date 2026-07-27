Le pintó un mural al "Dibu" Martínez en su barbería y sueña con hacerle un "buen corte de barrio"

Un barbero del barrio Libertad realizó un espectacular mural de Emiliano "Dibu" Martínez en su local y busca que las imágenes lleguen al arquero de la Selección Argentina, a quien sueña cortarle el pelo.

"Empecé con la barbería hace cuatro años y siempre me gustó el fútbol. Salimos campeones del mundo y ganamos dos veces la Copa América, fue una banda. Él salió de la nada y soy su fan", le contó Matías a 0223.

Además, también explicó que son "una familia humilde" y valoró el trabajo de su hermano Juan Manuel, quien se dedica a la albañilería y fue un pilar fundamental para que consiguiera poner en funcionamiento su negocio, ubicado en la avenida Libertad y Colombia (ex Calle 222).

Las intenciones del propietario del espacio son que la noticia del mural con las dos copas América llegue al arquero marplatense y que se preste para realizarse un "buen corte de barrio", como lo calificó el barbero.

Más allá de Martínez, afuera del local también tiene una pintada de Lionel Messi y otras de los cantantes de cumbia L-Gante y El Noba.

Después de la final del mundo, "Dibu" viajó a su ciudad natal para aprovechar de sus días de descanso junto a su esposa, Mandinha, y sus hijos en una casa campestre que la familia tiene cerca de Sierra de los Padres, por lo que las posibilidades no son remotas.

El espectacular mural de "Dibu" Martínez con las dos copas américas, obtenidas en 2021 y 2024.

En las últimas imágenes difundidas por su esposa, se puede observar al campeón del mundo a puro disfrute junto a sus pequeños, Santi (8) y Ava (5), a bordo de un cuatriciclo y una UTV.

Los videos compartidos mostraron de cerca la intimidad del todavía arquero del Aston Villa junto a sus hijos, familia y amigos, que se acercaron hasta el campo en las afueras de la ciudad para aprovechar los días libres del marplatense antes de su retorno a la alta competencia.