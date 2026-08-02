Bombazo con Vinicius Jr: Real Madrid le dio un ultimátum y podría venderlo ya

El Merengue endureció su postura con el brasileño y las próximas horas serán decisivas para definir uno de los grandes bombazos del mercado de pases.

El futuro de Vinicius Jr atraviesa su momento más delicado desde que llegó al Real Madrid. La renovación de su contrato continúa sin resolverse y, según trascendió desde España, la dirigencia encabezada por Florentino Pérez tomó una decisión tajante: si el delantero brasileño no acepta la última propuesta para extender su vínculo, será transferido durante este mismo mercado de pases.

El contrato del ex Flamengo finaliza en junio de 2027, pero en la Casa Blanca no quieren correr riesgos. El principal objetivo es evitar que el atacante llegue a enero sin renovar, ya que desde ese momento quedaría habilitado para negociar como agente libre con cualquier club y marcharse a mitad del próximo año sin dejar ingresos por una transferencia.

Según informó el diario Marca, el Real Madrid presentó una oferta que representa un importante incremento salarial como reconocimiento a la importancia de Vinicius Jr dentro del plantel. Sin embargo, la propuesta mantiene intacta la escala salarial del club, una política que Florentino Pérez considera innegociable. Del otro lado, el brasileño entiende que su rendimiento merece una remuneración superior.

El escenario es claro y no admite demasiadas alternativas. Si Vinicius Jr acepta las condiciones, seguirá siendo una de las grandes figuras del proyecto deportivo. Pero si rechaza la renovación y tampoco acepta una transferencia, el club estaría dispuesto a reducir considerablemente su protagonismo, pasando de ser un titular indiscutido a convertirse en una opción desde el banco de suplentes.

En los últimos días, el Arsenal se hizo eco de esta situación que estan atravesando en las negociaciones los Merengues con Vini y habría ofertado 145 millones de euros para hacerse con los servicios del crack brasileño. Pero la misma fue rechazada por el cuadro blanco, aunque no de manera definitiva ya que los "Gunners" estarán expectantes ante cualquier cambio de planes.

Mientras las negociaciones siguen abiertas, el Real Madrid ya trabaja pensando en el futuro. El conjunto español está muy cerca de incorporar al extremo Yan Diomandé, un futbolista capaz de desempeñarse por ambas bandas y con características que podrían cubrir parte del rol que hoy ocupa Vinicius Jr. Todo indica que serán días decisivos en el mercado de pases y que el desenlace de esta historia podría convertirse en uno de los movimientos más impactantes del fútbol europeo.