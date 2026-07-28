"Amigo, le erré a la maniobra": la frase del Dibu Martínez tras quedar encajado en el barro

Lo que comenzó como un paseo por los caminos rurales de Sierra de los Padres terminó convirtiéndose en una anécdota inolvidable para una familia marplatense. Leonardo Albarracín y su hijo salieron el pasado sábado en moto con la ilusión de cruzarse con Emiliano "Dibu" Martínez y, de manera inesperada, terminaron ayudándolo a sacar su camioneta del barro.

Las intensas lluvias que afectaron la zona habían dejado los caminos prácticamente intransitables. En ese contexto, dos camionetas quedaron encajadas, entre ellas la del arquero de la Selección Argentina, quien había acudido para asistir a un amigo, pero terminó atrapado en el mismo lugar.

Albarracín relató que el campeón del mundo se tomó la situación con humor y total naturalidad. "Amigo, le erré a la maniobra", le dijo Martínez mientras aguardaban la llegada de la ayuda. Según explicó, una mala maniobra hizo que el vehículo terminara dentro de una cuneta, impidiéndole salir por sus propios medios.

"Había quedado como cualquier vecino que se encaja en el barro. Es una persona muy sencilla", recordó Leonardo sobre el encuentro.

La familia permaneció cerca de tres horas junto al arquero. Como habían llegado en moto, primero debieron regresar para conseguir otros vehículos con los que finalmente lograron rescatar ambos vehículos. "Fue toda una travesía. Tuvimos que ir a buscar un tractor y otra camioneta. Recién ahí pudimos sacar las dos chatas", contó.

Más allá del incidente, Albarracín destacó la actitud de Martínez durante toda la situación. "Nos agradecía a nosotros por haber aparecido. Es increíble la calidad humana que tiene", aseguró.

Como gesto de agradecimiento, el arquero les regaló la campera que llevaba puesta y firmó camisetas y otros recuerdos que la familia había llevado con la esperanza de encontrarse algún día con él.

"Salimos con las camisetas por si lo encontrábamos alguna vez. Nunca imaginamos que lo íbamos a conocer de esta manera", concluyó Leonardo, quien se llevó una historia difícil de olvidar junto a uno de los máximos referentes del fútbol argentino.