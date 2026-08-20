Tragedia en el turf sudamericano: murió un jinete al caerse del caballo en una carrera

El mundo del turf de la región atraviesa un profundo estado de conmoción luego de confirmarse el fallecimiento del destacado jockey brasileño Leandro Henrique, ocurrido en las últimas horas como consecuencia de un grave accidente sufrido en plena competencia.

El deportista, de 27 años, se encontraba hospitalizado desde el pasado domingo tras protagonizar una caída junto con su ejemplar Native Coffee, quien se desvió del trazado habitual y sobrepasó las vallas perimetrales que provocó el impacto del jinete contra el terreno durante la segunda carrera disputada en el Hipódromo de la Gávea, perteneciente al Jockey Club Brasileiro.

Como resultado del golpe, el profesional sufrió traumatismo craneoencefálico y una fractura expuesta en la zona pelviana. Luego de recibir las primeras atenciones médicas sobre la pista, fue trasladado de urgencia al hospital Miguel Couto donde se lo sometió a intervenciones quirúrgicas y se lo derivó a una unidad de cuidados intensivos, donde finalmente se produjo su deceso.

Nacido en Recife en diciembre de 1998, Henrique fue considerado un talento precoz y una de las fustas más laureadas de la hípica de su país. Durante su carrera superó el millar de victorias y obtuvo consagraciones en Grandes Premios de Grupo 1, destacándose su reciente incorporación como piloto oficial del haras Santa María de Araras.

La entidad hípica carioca emitió un comunicado para manifestar sus condolencias a la familia y allegados del deportista, lamentando la pérdida de una de las figuras más representativas de la actividad en los últimos años: "Leandro deja una trayectoria destacada en la hípica brasileña y una profunda tristeza entre familiares, amigos, profesionales y aficionados a este deporte".