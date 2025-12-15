Joaquín Levinton reveló cómo se encuentra tras sufrir un infarto

"Estoy perfecto", comunicó el cantante de Turf para la tranquilidad de sus fanáticos.

Joaquin Levinton, cantante de Turf, fue dado de alta médica este lunes tras pasar tres días internado a causa de un infarto agudo de miocardio y ya se encuentra en su casa.

Alrededor de las 00:42 del viernes, Levinton se acercó al restaurante El Timón (Avenida Dorrego 1679) para pedir auxilio debido a que sentía un extraño malestar a la altura de su pecho. Fue entonces que uno de los mozos llamó al 107 y personal del SAME lo asistió y trasladó hasta el Hospital Fernández.

Allí le realizaron una intervención para colocarle un stent y permaneció internado hasta este lunes, cuando recibió el alta y pudo regresar a su hogar. Poco más tarde, se comunicó con el canal de streaming OLGA para la tranquilidad de sus fanáticos.

"Estoy perfecto", expresó con felicidad.

Además, pidió que se destaque la labor de los profesionales que lo atendieron: “Está bueno que cuentes que ya estoy en casa y que salió todo muy bien. Nombrá la excelencia del SAME y el Hospital Fernández, que fueron unos genios totales que me agarraron a tiempo y me cuidaron extraordinariamente. Es muy importante eso”.