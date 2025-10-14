Explota el finde en BrewHouse: doble fecha con Gondwana y Turf en Mar del Plata

Se viene un fin de semana recargado con dos fechas imperdibles de artistas que llegan a Mar del Plata y prometen dar dos shows únicos: Turf y Gondwana musicalizarán este viernes y sábado en Ciudad Cultural BrewHouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830).

Por un lado, el viernes 17 es el turno de Gondwana, una de las bandas más convocantes y populares del reggae a nivel latinoamericano. Con 38 años de historia, los chilenos forman una de las agrupaciones más reconocidas del reggae en español con un patrimonio de éxitos que son coreados a lo largo de todo el Continente Americano, Europa e impensados rincones del planeta.

Súper vigentes en la actualidad, cosechan millones de reproducciones mensuales en las plataformas digitales y se volvieron referentes del género, tanto que figuras como Lio Messi los tiene como una de sus bandas favoritas.

La cita será el viernes 17 desde las 19 y se sumarán las bandas invitadas Panal Reggae y Kanoa MdP.

Mientras que el sábado 18 llega Turf, que con más de dos décadas de trayectoria, sigue reinventándose y conquistando nuevas audiencias sin perder la esencia que los convirtió en íconos del rock argentino.

En esta ocasión, la banda propone un show que recorrerá su repertorio cargado de clásicos infaltables y las nuevas versiones de su reciente disco Polvo de Estrellas. Este trabajo, ambicioso en lo sonoro y lo visual, reafirma su lugar de privilegio en la escena actual: un álbum-concepto que reimagina los grandes hits del grupo con una mirada fresca, contemporánea y colaborativa.

Cada canción fue interpretada junto a artistas de distintas generaciones y estilos en un formato que simula un show televisivo conducido por Joaquín Levinton, con dirección audiovisual de Gonzalo Llamas Sebesta. Invitados de lujo como Lali, Milo J, Miranda!, Conociendo Rusia, Santiago Motorizado, Fito Páez, Vicentico, Luck Ra, La Delio Valdez y Yami Safdie se sumaron al proyecto, ya considerado uno de los lanzamientos más destacados del año.

Con una formación sólida, un show en vivo energético y una propuesta artística que mezcla humor, ironía, potencia y elegancia pop, Turf sigue siendo una de las bandas más convocantes y queridas del país. Este nuevo ciclo encuentra a la banda recorriendo escenarios de todo el país con una puesta renovada y un show que es un verdadero viaje musical por su historia, sus éxitos y su presente creativo.

Como siempre, durante la noche se podrá disfrutar de una barra de coctelería, 40 canillas de cervezas artesanales, foodtrucks y anti galería de arte. Las entradas están a la venta en articket.com.ar y en puntos de venta físicos: BrewHouse Olavarría (Avellaneda 1414), La Casa de las Guitarras (Belgrano 3420), Cónex Tienda Urbana (San Martín 3263).