"Motochorros" robaron un auto: un detenido de 14 años

Los dos ladrones a bordo de una moto tipo 110 de color negra la obligaron a bajar de una Jeep Compass Sport de color gris y se dieron a la fuga.

Un adolescente de 14 años que junto a un cómplice que se dió a la fuga y robó el auto a una mujer frente a su casa fue aprehendido por personal policial tras una persecución que contó con los datos del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

El procedimiento se originó a raíz del robo que la mujer sufrió minutos antes de las cuatro se la tarde del miércoles en inmediaciones de la calle Juan Ángel Peña al 4700, en jurisdicción de Comisaría Séptima.

Los dos ladrones a bordo de una moto tipo 110 de color negra la obligaron a bajar de una Jeep Compass Sport de color gris y se dieron a la fuga.

Momentos después, operadores del COM visualizaron el rodado en la zona norte y personal policial vio un rodado similar en un camino rural por lo que lo siguieron hasta la avenida Constitución al 13.000. Allí encontraron el auto bajo unos árboles y vieron cuando uno de los autores escapó en moto: el otro lo hizo a pie y fue reducido a cien metros del lugar.

Por su parte personal de Prefectura Naval Argentina que ingresó al mismo camino vecinal localizó una motocicleta Corven 110 de color negro, sin dominio colocado, junto a un bolso que contenía documentación y pertenencias de la víctima y del vehículo sustraído.

El fiscal Carlos Russo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 4 dispuso notificar al adolescente de la formación de causa por el delito de robo, realizar el correspondiente precario médico y trasladarlo al Centro de Recepción Mar del Plata