Video: seis motochorros armados atacaron a una mujer y le robaron el auto

Seis motochorros armados atacaron a una mujer y le robaron el auto.

Dieron a conocer este domingo un nuevo video del violento asalto de una banda de motochorros que se registró el pasado viernes en el barrio Villa Primera. Por el robo, hay dos detenidos.

De acuerdo a la filmación de una cámara de seguridad, el ataque se perpetró pasadas las 16 en Brandsen y Don Bosco, cuando tres rodados con seis ocupantes se avalancharon sobre un Peugeot 208 blanco.

Uno de los detenidos por el robo es un menor de 15 años.

Conforme a los videos a los que accedió 0223, los delincuentes se encontraban armados y, mientras dos de ellos intentaban despojar a la conductora del vehículo, el resto merodeaba la zona.

Además, debido a que no se trató de una rápida acción, vecinos y automovilistas tuvieron intenciones de frustrar el robo y advertir a otras personas, aunque no tuvieron éxito.

Después de más de un minuto, el grupo de ladrones consiguió darse a la fuga con el Peugeot y dejó a la víctima tirada sobre el asfalto, que fue auxiliada segundos después.

Dos fueron detenidos

Por el hecho, la Policía detuvo a dos de los asaltantes, entre ellos un adolescente de 15 años, y otro joven de 19, pero un tercer sujeto logró escapar.

El vehículo fue encontrados sin las chapas patentes colocadas.

El auto fue detectado mientras circulaba por distintas calles de la ciudad y comenzó un seguimiento que terminó en inmediaciones de la calle 238, entre Magallanes y Ayolas. Allí, los ocupantes abandonaron el rodado e intentaron escapar a pie por un descampado.

Los efectivos iniciaron una persecución a pie y aprehendió a dos de los involucrados. En inmediaciones del vehículo recuperado, que no tenía las patentes colocadas, encontraron documentación perteneciente a la víctima, entre ella documentación personal, licencia de conducir y tarjetas.