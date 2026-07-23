Persiguió y atacó a la ex: ella lo mordió y fue asistida por la policía

El sujeto la amenazó, la sujetó de sus prendas y le tapó la boca, por lo que ella lo mordió para librarse.

Un hombre de 29 años fue aprehendido este jueves por personal de la comisaría decimoquinta acusado de los delitos de amenazas y lesiones agravadas por el vínculo.

El procedimiento se inició cuando efectivos que se encontraban en la dependencia policial escucharon pedidos de auxilio provenientes del exterior. Al salir, observaron a una mujer de 31 años que les manifestó que había sido perseguida por su pareja en un colectivo de la línea 581.

"Al descender, el hombre la amenazó, la sujetó de sus prendas y le tapó la boca con una mano, pero la víctima logró escapar tras morder al agresor", informaron autoridades policiales.

La mujer presentaba hematomas producto de una agresión sufrida el día anterior, también atribuida al imputado, instó la acción penal y manifestó no requerir asistencia médica.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la formación de una causa penal y el traslado del imputado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.