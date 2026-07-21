Tiene 15 años, estaba armado y quiso escapar de la policía

Un adolescente de 15 años fue aprehendido por personal policial tras una persecución y quedó alojado en el Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán tras descartarse de un revólver calibre .32 con la numeración suprimida.

En el marco de un operativo de prevención a cargo del Destacamento de Infantería y tras una breve persecución interceptaron en Luro entre Canadá y Wilde una moto tipo 110 en la que se desplazaban los dos menores.

Quedó alojado en el Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán.

"La motocicleta fue verificada mediante el sistema informático policial y se constató que no registraba impedimentos legales", informaron autoridades policiales.

El fiscal Marcelo Yáñez Urrutia del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dispuso la formación de causa por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y el traslado del adolescente al Centro Especializado de Aprehensión (CEA).

El otro menor fue entregado a sus familiares y se iniciaron actuaciones por infracción de tránsito respecto del motovehículo.