Más de 4 mil marplatenses ya comenzaron a capacitarse en Inteligencia Artificial a través de Potencia

La convocatoria superó las expectativas: más de 4.000 personas se inscribieron en apenas 72 horas.

Ya es todo un éxito la nueva propuesta de Mar del Plata para acceder a capacitaciones sobre la inteligenica artificial y no quedarse afuera del mundo digital. Juan Manuel Cheppi presentó PotencIA, el programa gratuito de formación impulsado por la Fundación Ciudad Inclusiva para acercar herramientas de Inteligencia Artificial a trabajadores, comerciantes, profesionales, emprendedores y estudiantes de Mar del Plata.

La convocatoria superó las expectativas: más de 4.000 personas se inscribieron en apenas 72 horas, batiendo un récord de anotados para participar de los encuentros.

“La Inteligencia Artificial ya está cambiando la manera en que trabajamos. El desafío es que ese cambio se convierta en una oportunidad para los marplatenses”, señaló Cheppi. La capacitación apunta a enseñar aplicaciones prácticas para ahorrar tiempo, mejorar la productividad y potenciar lo que cada persona ya sabe hacer, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos previos.

El programa combina contenidos para realizar a ritmo propio con webinars y tutorías en vivo. El recorrido comienza con los fundamentos y primeros pasos en Inteligencia Artificial, avanza sobre cómo utilizarla con criterio y aplicarla a situaciones concretas del día a día, y culmina con la creación de un asistente de IA propio y una certificación final.

La iniciativa fue posible también gracias al aporte de empresas de Mar del Plata, que permitió brindar la formación de manera gratuita. Cheppi agradeció especialmente el acompañamiento de Alkemy y destacó la importancia de articular esfuerzos para acercar nuevas herramientas a los marplatenses.

PotencIA se suma al trabajo que la Fundación Ciudad Inclusiva desarrolla desde hace 15 años, acompañando a vecinos de Mar del Plata a través de distintas iniciativas vinculadas con la educación y la formación.

“Mar del Plata tiene talento y tenemos que darle herramientas. Cuando una persona incorpora una nueva capacidad, gana esa persona; cuando miles de marplatenses lo hacen, gana toda la ciudad”, concluyó Cheppi.