Desde programación a manipulación de alimentos: cómo anotarse en los cursos gratis de la Municipalidad
Marzo y abril marcan el comienzo de los talleres y las capacitaciones. La lista completa.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La Municipalidad de General Pueyrredon inicia el Ciclo Lectivo 2026 con nuevos talleres y capacitaciones del Programa Educativo Barrial (PEBa), tanto virtuales como presenciales, de corta duración y de carácter gratuito.
Coordinados por la Secretaría de Educación Municipal, durante marzo comenzarán a funcionar los cursos virtuales e itinerantes presenciales, mientras que los talleres presenciales anuales lo harán en abril.
En cuanto a las capacitaciones virtuales, la oferta educativa incluye cursos sobre Comunicación Efectiva, Herramientas Digitales, Introducción a la Programación con Python y Ceremonial Social. La inscripción se realizará a través de formularios online que estarán disponibles solamente durante los días de inscripción en el sitio web municipal.
A su vez, durante marzo también se dictarán cuatro talleres presenciales itinerantes de Manipulación de Alimentos en los barrios Santa Rosa del Mar, 2 de Abril, Belisario Roldán y Las Canteras, con inscripción en cada sede.
Las capacitaciones son de corta duración y están pensadas para quienes quieran desarrollar diferentes habilidades que sirvan a la comunidad para iniciar o profesionalizar sus emprendimientos personales.
Leé también
Temas
Lo más
leído