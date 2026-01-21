Falta de mano de obra calificada: por qué no hay y cómo buscar oficios con salida laboral

Hay centros de formación profesional, los cursos son accesibles y tienen salida laboral casi inmediata, pero aun así vemos una decadencia en la jerarquización de los oficios”, señalaron desde el Colegio de Técnicos.

La dificultad para conseguir plomeros, electricistas, albañiles y otros trabajadores de oficios se convirtió en una problemática cada vez más frecuente en Mar del Plata y la región. Turnos que no se cumplen, mensajes que no se responden y demoras prolongadas son situaciones habituales que, según especialistas del sector, tienen una explicación clara: la falta de mano de obra calificada.

Así lo afirmó Diego Haag, presidente del Colegio de Técnicos en diálogo con Extra (102.1), donde aseguró que se trata de una tendencia que se viene profundizando desde hace varios años. “No es una sensación: hay una faltante real de profesionales de los oficios y lo vemos todos los días, incluso quienes dirigimos obras”, sostuvo.

Hay centros de formación profesional, los cursos son accesibles y tienen salida laboral casi inmediata, pero aun así vemos una decadencia en la jerarquización de los oficios”, señalaron desde el Colegio de Técnicos.

Haag explicó que los maestros mayores de obra y técnicos hoy están mayormente abocados a tareas de dirección y conducción, mientras que en el plano operativo se evidencia una pérdida progresiva de trabajadores formados. “Antes una cuadrilla venía con seis personas; hoy son tres o cuatro como máximo, y en muchos casos trabajan solos porque no consiguen a quién sumar”, detalló.

Según el titular del Colegio de Técnicos, el problema no está en la falta de oferta educativa. “Hay centros de formación profesional, los cursos son accesibles y tienen salida laboral casi inmediata, pero aun así vemos una decadencia en la jerarquización de los oficios”, remarcó. En ese sentido, apuntó a cambios culturales y sociales que alejaron a los jóvenes de este tipo de trabajos, históricamente transmitidos de generación en generación.

Otro factor clave, señaló Haag, es la crisis económica y salarial. “Hoy un electricista puede cobrar por unas horas de trabajo un monto similar al sueldo mensual de un docente universitario. Esto debería funcionar como un incentivo para que más personas se vuelquen a los oficios”, afirmó, al tiempo que consideró necesaria una política pública que revalorice al sector de la construcción.

A su vez, también destacó el rol central de la escuela técnica en toda esta cadena formativa. “Las ramas más importantes, como electromecánica o construcciones, salen de la escuela técnica. Cumple un rol fundamental porque brinda una salida laboral concreta y forma profesionales con incumbencias muy importantes”, explicó.

Desde el Colegio de Técnicos, además, vienen impulsando acciones de concientización y capacitación, especialmente vinculadas a la seguridad eléctrica y la prevención del monóxido de carbono, en articulación con Defensa Civil y escuelas del distrito. “Es clave generar cultura en la sociedad y que siempre sea un profesional matriculado el que revise los artefactos”, subrayó.

Finalmente, Haag insistió en la necesidad de rejerarquizar los oficios y volver a posicionarlos como una opción laboral estable y valorada. “Hoy la construcción muchas veces es vista como algo transitorio, y eso también nos está pasando factura”, concluyó.