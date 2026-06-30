"Para que más marplatenses accedan a un empleo": lanzan cursos gratuitos de mecánica y electricidad automotor

Los interesados en participar se pueden contactar con la Oficina de Empleo a través del mail empleo@mardelplata.gov.ar.

Quienes busquen capacitarse para trabajar en el sector automotor tendrán una nueva oportunidad de formación en la ciudad, luego de que el Municipio abriera la inscripción para tres cursos gratuitos de oficio que se dictarán junto a la Asociación Talleres de Automotores Mar del Plata (Atam).

La propuesta incluye capacitaciones en Mecánica Automotor, Mecánica de Motos y Electricidad Automotor. Los cursos tendrán una duración de 60 horas, se desarrollarán dos veces por semana en turno tarde y combinarán contenidos teóricos con instancias prácticas orientadas al trabajo en talleres.

La iniciativa fue presentada tras la firma de un convenio entre la comuna y Atam, entidad que nuclea a unos 400 talleres y empresas vinculadas a la reparación integral del automotor en la ciudad.

El convenio fue firmado entre el Municipio y la Asociación Talleres de Automotores Mar del Plata (Atam).

"Las mejores oportunidades aparecen cuando el Estado y el sector privado trabajan juntos. Este convenio con Atam nos permite seguir acercando capacitaciones que responden a las necesidades reales del mercado laboral y brindan herramientas concretas para que más marplatenses puedan acceder a un empleo", sostuvo el intendente Agustín Neme.

Además, afirmó que "la formación en oficios es una de las mejores inversiones que podemos hacer" y aseguró que el objetivo es continuar promoviendo instancias de capacitación en articulación con instituciones del sector privado para ampliar las oportunidades laborales.

En paralelo, desde el Municipio destacaron que los cursos apuntan a brindar conocimientos sobre el funcionamiento, diagnóstico y reparación de vehículos, con el objetivo de fortalecer la inserción laboral en un rubro que demanda mano de obra calificada.

Las capacitaciones tendrán cupos limitados y los interesados pueden solicitar información e inscribirse a través del correo empleo@mardelplata.gov.ar o acercarse a la Oficina de Empleo, ubicada en Marcelo T. de Alvear 115 o en el quinto piso de Salta 1842, de lunes a viernes de 8:15 a 15.