Venían discutiendo, estaban alcoholizados, chocaron y terminaron volcando

El Volkswagen Gol terminó volcado sobre la vereda luego de perder el control y chocar contra un árbol.

Un nuevo choque y vuelco sorprendió a los vecinos de la zona del Estadio Minella este jueves, cuando cerca de las 6 una pareja perdió el control de su vehículo, dio una vuelta y terminó contra un árbol.

El hecho se produjo en la calle Viña del Mar al 1000 y tuvo como protagonista a una pareja que venía discutiendo a bordo de un Volkswagen Gol luego de "una juntada", según reconocieron en declaraciones mediáticas.

La pareja que viajaba en el vehículo sufrió algunos raspones y quedó fuera de peligro tras el vuelco.

De acuerdo al relato realizado a 0223, el conductor contó que venían circulando y se les cortó un extremo de la dirección, lo cual provocó que el vehículo suba la vereda, golpee un árbol y vuelque.

El conductor aseguró que una falla en la dirección provocó que el auto subiera a la vereda y terminara volcando.

Milagrosamente, ambos están fuera de peligro y si bien al conductor le costó salir del automóvil, finalmente lo logró y sólo quedaron con algunos raspones.

"Tomamos una copa de champagne", reconoció a este medio el conductor, luego de que le realizaran el test de alcoholemia que dio positivo, con 0,20 de alcohol en sangre.

El test de alcoholemia realizado al conductor dio positivo: registró 0,20 gramos de alcohol por litro de sangre.

Personal de Tránsito constató la documentación del auto que finalmente fue retirado por una grúa particular con daños importantes en el parabrisas, los faros, el tren delantero y el capot.