Venían discutiendo, estaban alcoholizados, chocaron y terminaron volcando
Una pareja que regresaba de una juntada protagonizó el siniestro en inmediaciones del Estadio Minella. El conductor aseguró que una falla en la dirección provocó el vuelco y dio positivo en el test de alcoholemia.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un nuevo choque y vuelco sorprendió a los vecinos de la zona del Estadio Minella este jueves, cuando cerca de las 6 una pareja perdió el control de su vehículo, dio una vuelta y terminó contra un árbol.
El hecho se produjo en la calle Viña del Mar al 1000 y tuvo como protagonista a una pareja que venía discutiendo a bordo de un Volkswagen Gol luego de "una juntada", según reconocieron en declaraciones mediáticas.
De acuerdo al relato realizado a 0223, el conductor contó que venían circulando y se les cortó un extremo de la dirección, lo cual provocó que el vehículo suba la vereda, golpee un árbol y vuelque.
Milagrosamente, ambos están fuera de peligro y si bien al conductor le costó salir del automóvil, finalmente lo logró y sólo quedaron con algunos raspones.
"Tomamos una copa de champagne", reconoció a este medio el conductor, luego de que le realizaran el test de alcoholemia que dio positivo, con 0,20 de alcohol en sangre.
Personal de Tránsito constató la documentación del auto que finalmente fue retirado por una grúa particular con daños importantes en el parabrisas, los faros, el tren delantero y el capot.
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