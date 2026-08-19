Golpeó a jubilado durante un robo y le robo 200 mil pesos

El avance de una investigación por el violento robo que un hombre de 75 años sufrió el 1 de agosto pasado en su casa de la ciudad de Balcarce terminó con la detención de un joven que fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Autoridades policiales informaron que el hecho ocurrió en una vivienda de calle 18 al 400 cuando el acusado de 23 años ingresó al inmueble, golpeó al propietario y le sustrajo 200 mil pesos que tenía en su poder.

A partir de los datos recabados por personal de la Sub DDI de Balcarce se logró identificar al autor y la Justicia de Garantías avaló la realización de un allanamiento que se hizo efectivo en una vivienda de calles Maipú entre 105 y 105 bis de Balcarce.

Tiene 23 años.

El acusado de robo agravado deberá prestar declaración en las próximas horas ante el fiscal Rodolfo Moure.