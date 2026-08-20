Violento robo en Las Avenidas: le apuntaron con un arma a un profesor y le sacaron el auto

Un hombre fue sorprendido este jueves por dos delincuentes que con revolver en mano, le robaron el auto, un Fiat Cronos, en la zona de Elcano y Galicia, en el barrio Las Avenidas.

El hecho ocurrió alrededor de las 7.10 cuando el hombre sacó el auto del garage -para asistir a dar clases de educación física a una escuelita deportiva del barrio hipódromo- cuando en cuestión de segundos, fue acorralado por uno de los sujetos que lo apuntó con un arma de fuego.

“Se puso una moto atrás con dos personas, se bajó uno con un arma y con amenazas y gritos y apuntándome. Me baje del auto y me fui corriendo”, relató el hombre a allegados.

“Si pasaba 5 minutos después, se la llevaban a su nena”

Según pudo saber 0223, el profesor todas las mañanas lleva a su pequeña hija al jardín de infantes para luego ir a trabajar. “Si pasaba 5 minutos más tarde, se llevaban a la nena que va siempre en la sillita”, contó a este medio una prima de la víctima.

Luego de tres horas de incertidumbre, el auto apareció aunque se desconoce en qué estado fue hallado.

Preocupa el robo de autos

Este lunes 0223 reveló según datos del Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito (Cemaed), que en el segundo trimestre del 2026, creció un 26% el robo de autos en relación al mismo período del 2025.

Volkswagen con 118 vuelve a ser la marca con más sustracciones en el trimestre, seguida por Fiat con 82, Chevrolet con 78 y Peugeot con 74. En cuanto a los modelos, el auto más robado en la ciudad en el segundo trimestre de 2026 fue el Chevrolet Corsa (45), seguido por el VW Gol Trend (42) y la camioneta más robada fue la Toyota Hilux (17).