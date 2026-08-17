La carretilla lo delató: se iba de un complejo con un horno eléctrico escondido

Un hombre de 38 años fue aprehendido durante la madrugada en Villa Gesell, luego de ser interceptado por la policía mientras trasladaba elementos que habían sido sustraídos de un complejo.

El operativo tuvo lugar en inmediaciones de Paseo 149 y Avenida 4. Allí, los efectivos encontraron al sospechoso con una carretilla en la que llevaba un horno eléctrico dentro de su caja. Además, transportaba una bolsa de arpillera que, según se indicó, utilizaba para cubrir los objetos.

El horno eléctrico que el delicuente se llevaban en la carretilla.

Tras la intervención policial, la denunciante reconoció la carretilla y el horno eléctrico como pertenecientes al complejo. A partir de esa identificación, se convocó a personal especializado para llevar adelante las pericias correspondientes.

El hombre quedó aprehendido y fue puesto a disposición de la Justicia en el marco de una causa por el delito de robo. La investigación quedó a cargo de la UFID N.º 7 de Villa Gesell.