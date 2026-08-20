Alerta por viento y lluvias: ¿Se suspenden las clases este viernes en Mar del Plata?

La definición de Defensa Civil en torno a las clases de este viernes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió el alerta amarillo por viento hasta la noche de este jueves y anticipó un viernes con condiciones adversas en Mar del Plata, lo que podría provocar que suspendan las clases.

La posibilidad surge debido a que el organismo advirtió por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h durante el desenlace del jueves.

Anunciaron ráfagas de hasta 59 km/h y chaparrones durante este viernes en la ciudad.

En cuanto al viernes, están previstos chaparrones desde la mañana hasta la noche y la continuidad de las intensas ráfagas, que soplarán del sur en la madrugada y la mañana, y desde el sudoeste a la tarde y la noche, alcanzando velocidades máximas de 50 y 59 km/h.

Sin embargo, la advertencia de carácter amarillo no rige para mañana y desde Defensa Civil confiaron a 0223 que este viernes el dictado de clases no se verá interrumpido y el desarrollo de la jornada será normal.

Cuándo mejora el tiempo

De acuerdo al SMN, el sábado habría chaparrones a la tarde y las ráfagas fuertes cesarían a partir de esa noche. El domingo se normalizarían las condiciones, pero la máxima alcanzará los 10° y la mínima será de 2°.