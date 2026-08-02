Ratificaron el paro docente y este lunes no habrá clases en Mar del Plata: a qué escuelas afecta

El regreso a las aulas tras el receso invernal tendrá un nuevo contratiempo este lunes, luego de que la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) ratificara el paro docente de 24 horas. Suteba General Pueyrredon se adhirió a la medida, que tendrá impacto en el normal dictado de clases en las escuelas públicas de Mar del Plata.

La decisión forma parte del plan de lucha definido por Ctera y tiene como principal reclamo la inmediata convocatoria a la paritaria nacional docente, una instancia de negociación salarial que, según denunciaron desde el gremio, el Gobierno nacional mantiene paralizada pese a estar contemplada por la legislación vigente.

La educación pública se verá paralizada este lunes en Mar del Plata.

Desde la organización sindical sostuvieron que la falta de convocatoria se da en un contexto de pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación y de un creciente desfinanciamiento del sistema educativo. En ese marco, también reclamaron la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y de otros recursos nacionales destinados a las provincias.

"La educación pública no se vende. La Paritaria Nacional Docente no se elimina. Los derechos de las y los docentes se defienden", expresaron desde la conducción nacional del gremio al confirmar la jornada de protesta.

Además del reclamo salarial, Ctera exige la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo y una mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos. También manifestó su rechazo a cualquier reforma previsional que afecte las jubilaciones docentes y ratificó su defensa de las cajas previsionales provinciales.

En el marco del paro de este lunes, el sindicato también cuestionó el proyecto de Ley de Libertad Educativa, al considerar que representa un avance sobre el derecho social a la educación y las responsabilidades del Estado.