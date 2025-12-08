Anses pagará $335.000 en diciembre: quiénes son los beneficiarios

Anses pagará un extra navideño de $427.000 desde el miércoles: quiénes son los beneficiarios

El Gobierno Nacional anunció un incremento en el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que afectará directamente a las prestaciones gestionadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), incluyendo la Asignación Universal por Hijo (AUH), las Asignaciones Familiares y la Prestación por Desempleo.

Mediante la Resolución 17/2024 publicada en el Boletín Oficial, se estableció que desde el 1° de diciembre de 2024 el SMVM para trabajadores mensualizados que cumplen jornada completa será de $279.718, lo que representa un aumento del 5,5% respecto a los $271.571 vigentes en octubre. Para los jornalizados, el salario mínimo por hora quedó fijado en $1.399.

El incremento continuará en los primeros meses del 2025: desde el 1° de enero el SMVM para mensualizados ascenderá a $286.711 y a $1.434 por hora para jornalizados, mientras que en febrero estos valores subirán a $292.446 y $1.462, respectivamente.

La Prestación por Desempleo se calcula sobre el 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador durante los seis meses previos al cese laboral que originó el desempleo. Este beneficio tiene un piso equivalente a la mitad del SMVM y un tope máximo igual a un salario mínimo.

Este seguro está destinado a quienes pierden su empleo de manera involuntaria, ya sea por despido sin justa causa, finalización de contrato o razones ajenas a su voluntad. La cantidad de cuotas a recibir, que puede ir de dos a doce, depende de los aportes realizados y los ingresos durante el período trabajado.

Para acceder a la Prestación por Desempleo, se deben cumplir ciertos requisitos:

1. Despido sin causa justa: el trabajador debe haber sido despedido sin que medie una razón atribuible a su conducta o desempeño.

2. Plazo para la solicitud: la presentación debe hacerse dentro de los 90 días posteriores al cese laboral. Pasado ese plazo, el monto se reduce proporcionalmente por cada día de demora.

3. Requisitos de aportes: los trabajadores permanentes deben acreditar al menos seis meses de aportes en los últimos tres años previos al despido. Los eventuales requieren 12 meses de trabajo en ese período y un mínimo de 90 días trabajados en el último año. Los trabajadores de la construcción deben haber aportado al menos ocho meses en los últimos tres años.

Además, quienes tengan más de 45 años tienen derecho a un período adicional de seis meses de prestación, ampliando el tiempo de cobertura.