Continúa el operativo de desratización en zonas clave de la costa marplatense

"Poniendo en valor el espacio público para todos", resaltó el titular del Emsur.

El Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) continúa con los trabajos de desratización en diferentes zonas de la costa marplatense y llevó a cabo acciones en escolleras, áreas de arena y espacios verdes en el Paseo Jesús de Galíndez.

Al igual que en los operativos anteriores en La Perla y el Torreón del Monje, entre otros puntos, las tareas incluyeron la colocación de cebos en zonas de tránsito y refugio de roedores, además de limpieza para reducir las condiciones que favorecen su proliferación.

Según informó el responsable del organismo municipal, Daniel Martínez, los trabajos destinados a eliminar y controlar plagas de roedores fueron realizados en lugares en que los marplatenses "tomamos mate, otros corren y donde los chicos disfrutan", haciendo énfasis en la importancia de la medida preventiva.

"Poniendo en valor el espacio público para todos", fue el mensaje final del funcionario en el video que muestra las acciones desarrolladas por el Emsur.

Del mismo modo, las tareas fueron acompañadas por cuadrillas de Higiene Urbana, que realizaron trabajos de limpieza en simultáneo para evitar la acumulación de residuos y restos orgánicos, uno de los principales factores que favorecen la proliferación de plagas.

Desde el área de Plagas detallaron que los cebos se ubican en cuevas, hábitats y zonas de circulación de los roedores, en puntos estratégicos que no representen riesgo para las personas ni para las mascotas.