Plaza Mitre se prepara para la tercera batalla de “farmear aura”

Luego de las exitosas ediciones a la que asistieron cientos de jóvenes, la Plaza Mitre volverá a ser escenario de una batalla de "farmear aura", un novedoso término gestado en redes sociales que escaló hasta transformarse en encuentros en la vida real.

Aunque ya se había realizado en otros países, la semana pasada se llevó a cabo una masiva reunión entre adolescentes en la tradicional plaza marplatense, con el objetivo de pelear por quién tiene "más aura", mientras el público aplaude o desaprueba los gestos de los participantes.

Lo que comenzó como un evento y generó un gran revuelo en las redes terminó convirtiéndose en un punto de encuentro para niños y adolescente

Después de transformarse en un fenómeno viral y alcanzar millones de visitas, una cuenta de Instagram comenzó a organizar nuevamente el evento, que se desarrollará el próximo sábado 29 de agosto a las 15 en el mismo lugar.

En las inmediaciones de avenida Colón, entre Hipólito Yrigoyen y San Luis, la plaza se colma de niños, niñas y adolescentes que quieren presenciar el evento. Algunos participan de la competencia y otros se presentan únicamente como espectadores. Entre ellos, también hay varios padres que acompañan a sus hijos, pese a no entender del todo el concepto.

Niños y adolescentes copan la Plaza Mitre.

Esta tendencia nació entre los jóvenes y mezcla una jerga propia de las redes sociales, como el término “aura”, con otra proveniente de los videojuegos, como “farmear”. El primer concepto hace referencia a la presencia que transmite una persona, así como al estilo o la actitud que impone. En cierta forma, comenzó a utilizarse en distintas redes para expresar cuando una persona realiza acciones, poses o actitudes para acumular de forma simbólica carisma, presencia, estilo o prestigio ante los demás.

Por otro lado, el término “farmear” viene del inglés to farm -cultivar o recolectar-, pero dentro del mundo de los videojuegos se refiere a acumular puntos o méritos de forma constante. Dentro de este lenguaje, cuando alguien tiene una respuesta ingeniosa o una actitud segura, acumula puntos de aura, y de ahí provienen expresiones como “+1000 de aura”.

El lenguaje de las redes no quedó solo allí y llegó hasta las batallas de “farmear aura”, donde los jóvenes se reúnen en una especie de competencia urbana en la que se enfrentan dos personas y miden quién tiene más “aura”. Esto lo hacen a través de poses, caminatas y gestos, sin utilizar la palabra ni recurrir a la violencia física.