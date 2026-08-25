Finanzas, inteligencia artificial y logística: realizarán una capacitación gratuita para emprendedores en Mar del Plata

La actividad es gratuita con cupos limitados y los interesados pueden anotarse en bit.ly/capacitacionlogistica.

Mediante la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado y junto a la empresa Andreani, el Municipio realizará el 4 de septiembre un evento gratuito con cupos limitados destinado a emprendedores, con el objetivo de acercar herramientas para la gestión de sus negocios, generar espacios de intercambio y compartir experiencias concretas del ecosistema emprendedor.

El encuentro se llevará adelante a partir de las 14 en Villa Victoria, en Matheu al 1851, y contará con distintas propuestas vinculadas a la gestión, las nuevas tecnologías y la logística, además de un espacio pensado especialmente para el networking entre quienes participan. Los interesados pueden inscribirse en este enlace.

El evento gratuito se realizará el viernes 4 de septiembre en Villa Victoria.

Durante la jornada, la firma brindará una presentación sobre logística, integraciones con tiendas web y el uso de su plataforma y servicios, acercando herramientas para optimizar los procesos de comercialización y distribución de los emprendimientos.

También habrá un espacio dedicado a las finanzas, a cargo de Camila Espinosa, de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp), que abordará la importancia de separar las finanzas personales de aquellas del emprendimiento y brindará herramientas para llevar una administración más ordenada del negocio.

Por su parte, el CEO de Aoki IA, José Montes Mónaco, hablará sobre inteligencia artificial y su potencial como aliada para los emprendimientos. La propuesta permitirá conocer distintas formas de incorporar esta tecnología a las tareas y procesos cotidianos de un negocio.

En el encuentro habrá un espacio dedicado a las finanzas, a cargo de Camila Espinosa.

Como cierre, se realizará un panel con tres emprendedores locales: Kaury, dedicada a la reventa de lencería; Natural, emprendimiento de indumentaria para bebés; y Amate, marca de indumentaria femenina. A través de una entrevista, compartirán sus recorridos, experiencias y aprendizajes al frente de sus proyectos.

De esta manera, la jornada propone combinar capacitación, intercambio y experiencias reales en un mismo espacio para que emprendedores de Mar del Plata puedan incorporar nuevas herramientas para sus negocios, conocer otras experiencias y generar nuevos vínculos con quienes forman parte del ecosistema emprendedor local.