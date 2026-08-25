Finanzas, inteligencia artificial y logística: realizarán una capacitación gratuita para emprendedores en Mar del Plata
El encuentro se llevará a cabo el 4 de septiembre a las 14 en Villa Victoria. Contará con especialistas en finanzas e inteligencia artificial y un panel de emprendedores locales.
Por Redacción 0223
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Mediante la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado y junto a la empresa Andreani, el Municipio realizará el 4 de septiembre un evento gratuito con cupos limitados destinado a emprendedores, con el objetivo de acercar herramientas para la gestión de sus negocios, generar espacios de intercambio y compartir experiencias concretas del ecosistema emprendedor.
El encuentro se llevará adelante a partir de las 14 en Villa Victoria, en Matheu al 1851, y contará con distintas propuestas vinculadas a la gestión, las nuevas tecnologías y la logística, además de un espacio pensado especialmente para el networking entre quienes participan. Los interesados pueden inscribirse en este enlace.
Durante la jornada, la firma brindará una presentación sobre logística, integraciones con tiendas web y el uso de su plataforma y servicios, acercando herramientas para optimizar los procesos de comercialización y distribución de los emprendimientos.
También habrá un espacio dedicado a las finanzas, a cargo de Camila Espinosa, de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp), que abordará la importancia de separar las finanzas personales de aquellas del emprendimiento y brindará herramientas para llevar una administración más ordenada del negocio.
Por su parte, el CEO de Aoki IA, José Montes Mónaco, hablará sobre inteligencia artificial y su potencial como aliada para los emprendimientos. La propuesta permitirá conocer distintas formas de incorporar esta tecnología a las tareas y procesos cotidianos de un negocio.
Como cierre, se realizará un panel con tres emprendedores locales: Kaury, dedicada a la reventa de lencería; Natural, emprendimiento de indumentaria para bebés; y Amate, marca de indumentaria femenina. A través de una entrevista, compartirán sus recorridos, experiencias y aprendizajes al frente de sus proyectos.
De esta manera, la jornada propone combinar capacitación, intercambio y experiencias reales en un mismo espacio para que emprendedores de Mar del Plata puedan incorporar nuevas herramientas para sus negocios, conocer otras experiencias y generar nuevos vínculos con quienes forman parte del ecosistema emprendedor local.
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