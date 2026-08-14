Temor por “El Niño” en Mar del Plata: el Municipio trabaja para prevenir los efectos de las fuertes lluvias

Frente a las previsiones meteorológicas vinculadas al fenómeno de El Niño, que anticipan un posible incremento de las precipitaciones durante los próximos meses, el Municipio de General Pueyrredon realizó una nueva reunión del Comité de Emergencia con una mesa de trabajo con el objetivo de anticiparse a escenarios de riesgo y fortalecer la respuesta ante eventuales contingencias climáticas.

El encuentro fue encabezado por el intendente Agustín Neme y contó con la participación de referentes de Defensa Civil, EMVIAL, EMSUR, OSSE, Salud y Desarrollo Social, áreas que trabajarán de manera articulada para planificar recursos, identificar puntos críticos y mejorar los tiempos de respuesta frente a situaciones que puedan afectar a la comunidad.

Preocupa “El Niño”: el Comité de Emergencia se reunió para la prevención por posibles fuertes lluvias.

En este marco, desde Defensa Civil se trabaja sobre los antecedentes de los temporales de mayor impacto registrados en la ciudad, tomando esas experiencias como referencia para evaluar la capacidad de respuesta: qué acciones funcionaron, cuáles fueron las principales dificultades y qué aspectos deben ser mejorados.

A partir de ese análisis, se busca fortalecer la preparación actual y establecer una planificación territorial que permita conocer con mayor precisión las problemáticas de cada sector. Para ello, se prevé dividir operativamente la ciudad en tres zonas: norte, sur y oeste y profundizar los relevamientos de las particularidades de cada barrio, especialmente en aquellos sectores identificados como puntos críticos.

El objetivo es reducir los tiempos de respuesta y mejorar la coordinación operativa. Ante un evento meteorológico de magnitud, el Municipio contará con un esquema de trabajo conjunto que permita movilizar de manera coordinada la maquinaria municipal, los equipos operativos y los organismos que deban intervenir.

Prevención y trabajos en los barrios

Como parte de las acciones preventivas, EMVIAL y OSSE llevaron adelante tareas de limpieza de canales y arroyos en sectores que habitualmente presentan inconvenientes ante lluvias intensas, principalmente en los barrios El Casal, La Herradura y 2 de Abril.

Durante estos trabajos se detectó una importante acumulación de residuos en distintos canales y cursos de agua, entre ellos neumáticos y otros elementos que dificultan el normal escurrimiento y pueden generar obstrucciones.

Preocupa “El Niño”: el Comité de Emergencia se reunió para la prevención por posibles fuertes lluvias.

Asimismo, el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL) mantiene activas las guardias de Semáforos y Alumbrado Público, con equipos preparados para recorrer distintos sectores de la ciudad y atender los inconvenientes que puedan producirse durante un evento meteorológico.

Por su parte, el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) sostiene y refuerza las tareas preventivas de saneamiento, con el objetivo de evitar que los residuos presentes en la vía pública se acumulen en los sectores de escurrimiento y dificulten el normal drenaje del agua.

A través de los equipos del Departamento de Higiene Urbana y de la empresa 9 de Julio, se realizan tareas de limpieza y retiro de montículos, restos de poda y residuos en general en arterias, esquinas y espacios públicos.

Asimismo, ante una eventual contingencia climática, las distintas áreas que integran el EMSUR trabajarán de manera coordinada, articulando recursos y capacidades para fortalecer la respuesta y atender las situaciones que puedan presentarse en distintos puntos de la ciudad. Se recuerda a los vecinos que se puede denunciar la presencia de microbasurales al 147.

Gestiones con Nación y Provincia

La conformación de la Mesa se enmarca en una estrategia de gestión del riesgo, que combina las tareas preventivas que ya se desarrollan sobre la infraestructura urbana con una planificación integral para responder de manera rápida y coordinada ante posibles contingencias.

Además, el Municipio mantiene conversaciones y articulaciones con organismos de Nación y Provincia para analizar el impacto del fenómeno de El Niño en Argentina, las previsiones meteorológicas para la temporada 2026/27 y las herramientas disponibles para fortalecer la preparación. También se evalúa la articulación logística con las Fuerzas Armadas y la posibilidad de incorporar maquinaria pesada para reforzar la capacidad operativa municipal en caso de ser necesario.

Como herramienta de planificación, se utilizarán el mapa digital de cuencas de los arroyos y los relevamientos permanentes de los sectores identificados como puntos críticos. De esta manera, el Municipio busca transformar la anticipación en una herramienta concreta de gestión: prepararse antes de que ocurra el fenómeno y fortalecer la capacidad de respuesta para reducir el impacto que los eventos climáticos puedan generar sobre los vecinos de General Pueyrredon, con especial atención en los sectores más vulnerables.